Arma Zeka Az-P1, una nuova protagonista tra gli stage

Arma Zeka Az-P1 Sport nasce in Repubblica Ceca e appartiene a una famiglia di pistole tutte in metallo di elevata qualità costruttiva e precisione, tutte in 9 Luger, progettate per le gare di tiro dinamico.

Grazie all’importatore gardonese Erredi Trading, le Az-P1 sono disponibili in Italia: al momento sono sei i modelli importati, tutti classificati come armi sportive. A seconda della variante, soddisfano i requisiti per l’impiego in gare Ipsc nelle categorie Standard, Open, Production e Production Optics: noi abbiamo provato la versione Sport, in calibro 9×19 mm.

Primo contatto

La Az-P1 Sport ci è stata consegnata in una normale valigetta polimerica nera, al cui interno abbiamo trovato anche il secondo caricatore metallico da 18 colpi e le chiavi per la regolazione degli organi di mira.

Fin dal primo approccio la pistola ceca mostra il dna sportivo: dimensioni full size (è lunga 228 mm grazie alla canna da 127 mm), ha un peso di oltre 1,1 kg grazie alla costruzione “tutt’acciaio”.

O, meglio, quasi tutta: il fusto, infatti, è realizzato in lega leggera (Ergal 55), come sulla Beretta 92, per intenderci, ma al suo interno è custodito uno chassis in acciaio che integra il gruppo di scatto (in questo è simile alle moderne polimeriche striker fired, per esempio la Apx A1, per restare in Beretta), il sistema di chiusura geometrica e le guide di scorrimento.

Queste ultime la rendono differente dall’archetipo delle moderne pistole sportive, nato proprio in Repubblica Ceca – la Cz 75 nella versione Sp-01, con il fusto che arriva alla volata – cui potrebbe essere associata a un primo sguardo: mentre nelle Cz-Tanfoglio le guide sono interne al fusto, qui il carrello scorre sulle guide ricavate sullo chassis in acciaio.

Attenzione all’ergonomia

Studiando da vicino la conformazione del fusto emerge chiaramente l’attenzione dedicata, in fase di progettazione, all’ergonomia della pistola, responsabile numero 1 di un successo o un insuccesso nelle gare (e nelle vendite).

Sono numerosi dettagli che, messi insieme, rendono questa pistola estremamente piacevole da utilizzare ed efficace in gara (lo immaginiamo, non avendola messa alla prova in una competizione).

Partiamo dall’impugnatura che presenta un’angolazione molto naturale, un’elsa maggiorata e una fresatura al di sotto della radice del ponticello: sono tutti espedienti per ottenere una presa alta e, dunque, un buon controllo allo sparo.

Le guancette sono in alluminio nella versione Sport con una lavorazione a inserti inclinati che ben si integra con la fitta rigatura verticale ricavata nei ¾ posteriori; è possibile sostituire le guancette con altre più spesse o, anche, toglierle del tutto, ottenendo un’impugnatura sottilissima.

A ogni modo lo spessore della Arma Zeka Az-P1 è di 45 mm misurato all’altezza delle leve della sicura manuale.

Mire sportive e scatto misto

Gli organi di mira sono tipicamente sportivi e progettati per un uso in gara, in cui la rapidità d’ingaggio è fondamentale.

Abbiamo perciò un mirino a lama squadrato, inserito dalla volata, con un riferimento in fibra ottica di colore rosso e una tacca di mira innestata a coda di rondine regolabile micrometricamente in altezza e derivazione, con foglietta ampia e rigata antiriflesso.

La Arma Zeka Az-P1 è disponbile anche in versione Sport Optics 2: al posto della coda di rondine per la tacca dispone di una fresatura per il montaggio di micro dot; in questo caso la piastrina di copertura integra la tacca di mira: quindi bisogna scegliere tra tacca e punto rosso. Immancabile la slitta Picatinny per il montaggio di torce o laser, con la bellezza di sei slot trasversali visto che arriva alla volata.

Lo scatto è di tipo misto: funziona in Singola e Doppia azione, con un grilletto ampio, liscio e arcuato per garantire un comfort ottimale nelle due condizioni di utilizzo; il reset è brevissimo, per la massima rapidità di tiro, grazie all’assenza del collasso di retroscatto. In Singola azione abbiamo rilevato con il nostro dinamometro Lyman un peso di sgancio di 1.092 grammi, mentre in Doppia il peso rilevato è stato di 3.100 grammi circa.

