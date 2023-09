Qual è il prezzo della pistola Colt Lightweight Commander in Italia?

Il prezzo della pistola Colt Lightweight Commander in Italia è pari a poco meno di 1.900 euro.

La Bignami ha cominciato a distribuirla negli scorsi mesi, ben dopo che era andato in stampa l’Annuario Armi 2023 (a proposito: stiamo lavorando all’edizione 2024, in cui la troverete insieme a tutte le altre commercializzate in Italia): nei listini aggiornati la pistola Colt Lightweight Commander ha un prezzo pari a 1.889 euro in entrambi i calibri in cui è disponibile, 9×19 mm e .45 acp.

Rispetto alla Combat Commander, che costa la stessa cifra, il peso è ridotto di circa un quinto (765 grammi vs 935) grazie all’utilizzo della lega d’alluminio anziché dell’acciaio al carbonio per il fusto; la scheda tecnica predisposta dal produttore ricorda infine che si tratta di un’arma in sola azione singola con canna di 108 millimetri e caricatore da 8+1 colpi.

