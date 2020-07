Armi Magazine agosto 2020 è in edicola!

Armi Magazine agosto 2020 vi aspetta in edicola, come sempre ricco di curiosità, novità e anteprime.

In copertina spicca la nuovissima Diamondback M4 Db9, una carabina Pcc (Pistol caliber carbine) con canna da 16 pollici e camerata in 9 Luger. Tra le altre prove a fuoco più interessanti di Armi Magazine agosto 2020, possiamo segnalare: Phoenix Fusion Compact cal. 9×21 Imi, Browning Bar Mk3 Reflex Composite Cf Hc cal. 9,3×62, Beretta 92X Performance cal. 9×21 Imi, Fair Slx 600 De Luxe Black cal. 12, Glock 44 cal. .22 Lr e Sps Pantera Bcn cal. 9×21 Imi. Attualità in primo piano con le ultime notizie sull’affaire Zastava M76, la custodia delle armi, l’efficacia del ricorso al Tar avverso i provvedimenti di revoca della licenza di porto d’armi e il controverso rapporto tra ordinamento giuridico e detentori di munizioni. Sempre a proposito di munizioni, il super-test del mese è dedicato alla Rws R 100, una .22 Lr destinata alle competizioni di più alto livello. Tre intriganti articoli nella sezione Law Enforcement: un dossier sulle migliori fondine per le Glock, come muovere i primi passi con la carabina tattica e l’addestramento e la gestione degli errori nel tiro operativo. Il “testa a testa” è tra due Beretta che hanno fatto la storia: la Modello 34 e la Modello 35. Il tuffo nel passato continua con il Thompson M1A1 cal. 45 Acp, un’arma automatica d’ordinanza che fu utilizzata su vari fronti bellici, tra i quali quelli della Seconda guerra mondiale, della Corea e del Vietnam. E poi una cartuccia ricaricata cal. 28 da tiro, l’edizione limitata Benelli Raffaello 500 Anniversary, la rubrica ‘Questione di legge’, l’aria compressa con la Gamo Swarm Fox, l’intervista esclusiva a uno dei più promettenti tiratori (a segno) italiani, Paolo Monna, e tanto altro ancora. Buona lettura e un abbraccio dallo staff di Armi Magazine.