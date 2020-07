Giochi olimpici, un altro rinvio

I Giochi olimpici giovanili saltano un turno: se ne riparla nel 2026.

No, non Tokyo 2020 diventato 2021 e per ora incardinato tra il 23 luglio e l’8 agosto: saltano un turno però i Giochi olimpici giovanili che dal 2022 slittano direttamente al 2026. E dunque una bella quota di giovani sportivi non potrà competere sotto i cinque cerchi. Gli anni tra la scorsa edizione, Buenos Aires 2018, e la prossima salgono addirittura a otto. Non più 2004-2009: nel 2026 concorreranno gli atleti nati tra il 2008 e il 2013. L’accordo tra il Cio e il governo senegalese ha permesso di confermare Dakar come sede.

Le circostanze attuali richiedono particolare senso di responsabilità, commenta il Cio che fa appello alla comprensione dei giovani atleti. Con questo rinvio Cio, comitati olimpici nazionali e federazioni internazionali potranno infatti definire meglio la propria agenda, decisamente condizionata dal rinvio di Tokyo 2020 e a cascata dei principali eventi sportivi. Inutile specificare che ha un peso rilevante anche l’impatto economico e logistico della pandemia. Da parte sua il Senegal avrà più tempo per preparare il primo evento olimpico nella storia dell’Africa.

