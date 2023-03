Armi Magazine aprile 2023 è in edicola!

Armi Magazine aprile 2023 vi aspetta in edicola dal 15 marzo con tante novità, curiosità e anteprime. A partire dalla copertina, con la punta di diamante del catalogo Zev Technologies, ovvero la versione della Oz9 dedicata a Christian Craighead (veterano del 22° Special air service), in calibro 9×19 mm

Tra le altre prove a fuoco più interessanti di Armi Magazine aprile 2023, possiamo segnalare: Adc Ar-9 cal. 9×19 mm, Tisas Zigana Px-9 calibro 9×19 mm, Browning A5 Classic Woodcock cal. 16, Iwi Masada Tactical cal. 9×19 mm e Sauer 100 Classic calibro .308 Winchester. Attualità in primissimo piano con una breve ma significativa circolare (sulle procedure da seguire nelle denunce di armi e munizioni) che la Questura di Roma ha diffuso ai commissariati che operano sotto la sua giurisdizione: se allargata a tutta Italia, sarebbe un grosso passo in avanti per una pubblica amministrazione “semplificata”, più vicina al cittadino e più efficiente. Le principali fiere di settore d’inizio anno si sono concluse, ed è già possibile tracciare un primo bilancio: in uno speciale, vi presentiamo 200 novità in arrivo a brevissimo nelle armerie italiane: tra armi corte e lunghe, aria compressa, ottiche, munizioni, accessori e abbigliamento, c’è davvero da sbizzarrirsi! Il super-test del mese è dedicato alle Rifle Match, il caricamento di punta per il tiro a 50 metri della tedesca Sk, specializzata nella produzione di munizioni .22 Lr per impieghi sportivi. La misura di 7 mm pare ottimale per trasferire a lunga distanza e notevole velocità una consistente quota di energia con traiettoria radente: analizziamo le cartucce 7×61 Sharpe & Hart e 7 mm Remington Magnum, e le “ricette” di ricarica da noi studiate per questi due calibri. Sempre a proposito di ricarica, l’uniformità dei componenti è la premessa necessaria per ottenere la ripetibilità delle prestazioni balistiche nelle munizioni, commerciali o ricaricate che siano: vi spieghiamo quindi come selezionare il bossolo migliore e come calcolare il suo volume interno. E ancora, su Armi Magazine aprile 2023, la rubrica ‘Questione di legge’, le incisioni del maestro Pietro Parravicini, le ottiche della German Precision Optics, le cuffie elettroniche della statunitense Walker’s e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.