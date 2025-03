Armi Magazine aprile 2025 vi aspetta in edicola!

Armi Magazine aprile 2025 è in edicola con tante novità, curiosità e anteprime. A partire dalla copertina nella quale, in anteprima europea, sono proposte le Cz P-09 Nocturne F e C in calibro 9×19 mm

Tra le altre prove a fuoco più interessanti di Armi Magazine aprile 2025, oltre alle Cz P-09 Nocturne F (full size) e C (compact), possiamo segnalare: Sako S20 cal. .30-06 Springfield, Gsg Gsg-9 cal. 9×19 mm e Kmr L-02 Orca Or cal. 9×19 mm. Accurato anche il test di una carabina top di gamma Pcp di elevata potenza, la Fx Airguns M4 Impact cal. 5,5 mm.

Attualità in primo piano con i reportage delle fiere Eos (Verona) e Iwa (Norimberga): oltre 250 novità in arrivo a brevissimo nelle armerie italiane tra armi corte e lunghe, aria compressa, munizioni e ricarica, ottiche, accessori e abbigliamento.

Per la ricarica, vediamo insieme a cosa serve svasare, cioè allargare nella giusta maniera, la bocca del bossolo. Scopo di tale operazione è consentire l’introduzione della palla in modo corretto, senza forzare eccessivamente – con l’alea di danneggiare uno o entrambi i componenti – e in asse col bossolo.

Negli ultimi anni, Giovanni De Barba (titolare della Dbg Armi) si è sempre più focalizzato a studiare, progettare e produrre una carabina a otturatore scorrevole – girevole, con l’intento di costruire un’arma che fosse assolutamente al massimo livello tecnologico sia come meccanica, sia come precisione. Scopriamone… i segreti.

Oggi il termine “Creedmoor” è usato largamente nel mondo delle armi e munizioni moderne, ma non bisogna mai dimenticare che tutto è iniziato proprio a Creedmoor, una località negli Usa in cui si svolse la leggendaria sfida tra tiratori irlandesi e americani a 800, 900 e 1.000 yard. Usando le repliche delle armi, le munizioni e le polveri dell’epoca, ci siamo messi alla prova sulle orme di quei mitici campioni.

E ancora, su Armi Magazine aprile 2025, la rubrica ‘Questione di legge’ e i quesiti legali nelle pagine del Consorzio armaioli italiani, il valore economico della produzione di armi e munizioni per uso civile, sportivo e venatorio… e tanto altro. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.