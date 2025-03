Bignami Day a Caprino Veronese: test gratuito di armi

Sabato 5 e domenica 6 aprile il Tsn di Caprino Veronese ospita i Bignami Day: è l’occasione per sottoporre a test gratuito le armi di alcuni dei principali produttori internazionali.

Stavolta tocca al Veneto: si terrà al Tsn di Caprino Veronese (Vr) la prossima edizione dei Bignami Day, in programma sabato 5 (ore 9-12 e 14-18) e domenica 6 aprile (ore 9-12); sarà l’occasione per sottoporre a test (gratuito, non sono previsti né biglietto d’ingresso né quota d’iscrizione) alcune delle armi sia lunghe, da caccia e da tiro, sia corte che passano dalla rete di distribuzione della Bignami, e scoprire gli accessori, le ottiche e la buffetteria dei principali marchi internazionali.

Potranno partecipare al test tutti i titolari di porto d’armi valido, gli agenti delle forze dell’ordine e i soci del Tsn Caprino Veronese in regola con l’iscrizione 2025; per accedere alle linee di tiro è necessario esibire la licenza o il tesserino di servizio. I Bignami Day si svolgeranno regolarmente anche in caso di maltempo.

