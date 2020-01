Il nuovo maxi-numero (260 pagine!) di Armi Magazine, febbraio 2020, vi aspetta in edicola dal 20 gennaio con tante sorprese e anteprime.

A partire dalla copertina di Armi Magazine febbraio 2020, dove campeggia la semiautomatica Sti 2011 Staccato-P, camerata in .45 Acp e realizzata con elevatissimi standard produttivi. Tra le altre prove più interessanti, possiamo segnalare: Adc M5 Plus Tactical cal. .223 Remington, Mossberg Patriot American Hunter cal. .30-06 Springfield, Fabarm Elos B2 Al Classic Paradox Gold cal. 12, Remington 870 Express Deer cal. 12, Benelli 828 U Sport cal. 12 e Beretta 1301 Comp Pro cal. 12. Sta arrivando nelle armerie la Glock 44, la prima pistola in .22 Lr della Casa austriaca: analizziamone insieme le caratteristiche. Attualità in primo piano con una sentenza del tribunale del Riesame di Brescia sul sequestro delle Zastava M76, alla Corte di Cassazione che è intervenuta sui caricatori, alla recentissima circolare del Ministero sulle certificazioni mediche per i detentori di armi e al “calvario” che possono comportare, sempre per i detentori di armi, separazioni e divorzi. Il super-dossier su munizioni e calibri è dedicato a tre argomenti: le Sk Pistol Match cal. .22 Lr, destinate all’impiego agonistico in arma corta; la sfida – nel tiro a lunga distanza – tra il 6,5×47 Lapua e il 6,5 Creedmoor; un (inedito) confronto tra Lyman Foster e Slug Sabot. Spazio al Law Enforcement con lo stress positivo e negativo nel tiro operativo e le novità 2020 nel settore sicurezza; alle ex-ordinanze con l’evoluzione dell’M1 Garand con caricatore estraibile; al collezionismo con la storia delle Walther Pp cal. 7,65 Browning. E ancora le ottiche con il test del Leupold Mark 4 Hamr 4×24 mm; la rubrica ‘Questione di legge’; la tecnica con l’estrazione dalla fondina e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine!