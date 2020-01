Trofeo Hit Show: le gare di tiro a volo in programma

Definito il programma del Trofeo Hit Show per double trap, fossa universale, elica e percorso caccia in pedana.

Oltre che per fossa olimpica e skeet nei quali si è gareggiato questa settimana, il Trofeo Hit Show sarà messo in palio anche per double trap, fossa universale, elica e compak. Le gare di tiro a volo organizzate da Fitav e Hit Show sono in programma nei prossimi fine settimana, prima della fiera di Vicenza che ospiterà la premiazione. Il Trofeo Hit Show è aperto a tutti, anche a chi non è tesserato Fitav a patto che sia in regola con l’assicurazione – anche venatoria, se convenzionata. È possibile iscriversi direttamente al campo di tiro, anche se gli organizzatori consigliano la prenotazione telefonica.

Gara di double trap

Tav Rosatti, 25-26 gennaio 2020

Montepremi: 500 euro + 5 premi

Costo: iscrizione 14 euro (7 se si utilizzano cartucce sponsor Fitav, 0 per donne, giovani e paratrap senza reintegro se a premio), 18 euro per il servizio campo, 9 euro invece per la serie di prova.

Gara di fossa universale

Tav Rosatti, 25-26 gennaio 2020

Montepremi: 1.300 euro + 5 premi

Costo: iscrizione 13 euro (8 se si utilizzano cartucce sponsor Fitav, 0 per donne, giovani e paratrap senza reintegro se a premio), 32 euro per il servizio campo, 8 euro invece per la serie di prova.

Gara di elica

Tav Rosatti, 1° febbraio 2020

Montepremi: 500 euro + 6 premi

Costo: da definire

Gara di compak

Tav Santa Lucia, 1° e 2 febbraio

Montepremi: 1.000 euro + 5 premi

Costo: iscrizione 16 euro (11 se si utilizzano cartucce sponsor Fitav, 0 per donne, giovani e paratrap senza reintegro se a premio), 24 euro per il servizio campo, 8 euro invece per la serie di prova.

Su Armi Magazine è possibile scoprire tutte le iniziative in programma a Hit Show 2020.