Armi Magazine febbraio 2026 è in edicola

Armi Magazine febbraio 2026 vi aspetta in edicola come sempre ricco di curiosità e novità. A partire dalla copertina dove, in anteprima assoluta, spicca la Rapax 2 Compact Polymer – dedicata a operatori e professionisti -, proposta dall’italiana Xdb in calibro 9×19 mm

Tra le prove a fuoco più interessanti, oltre alla Xdb Rapax 2 Compact Polymer, possiamo segnalare: Sabatti Tactical Dynamic Light-Blue cal. .308 Winchester, Tisas Duty 9 Ds (aggiornamento 2025) cal. 9×19 mm, German Sport Guns Gsg-9 Sport Black cal. 9×19 mm e Beretta 688 X Trap Performance cal. 12.

Per molti, la cartuccia in 7,65 Browning è foriera di prestazioni oneste ma rosate mediocri. Con la giusta palla – come la CamPro 85 grani Rnfp Fcp -, però, si possono fare miracoli!

La Baschieri & Pellagri Bp 108 risulta particolarmente adatta alla ricarica del sempreverde calibro .30-06 Springfield. È stata messa alla prova con cinque differenti tipologie di proiettili da caccia con pesi compresi fra 165 e 180 grani. Una (stellare) coppia di express Holland & Holland in calibro 8×57 Jrs – recentemente completata – incarna lo stato dell’arte di questa raffinatissima tipologia di arma.

Il primo revolver di libera vendita di Stoeger Airguns si chiama Xrd50, è calibro .50, di libera vendita e si caratterizza per l’ottima ergonomia (e un prezzo sotto i 100 euro).

Analizziamo insieme legittimazione e dottrina militare della difesa preventiva: il perdurare delle minacce del terrorismo internazionale, della proliferazione delle armi di distruzione di massa, di crisi regionali di carattere etnico, sociale e religioso, oltre all’attuale conflitto nella striscia di Gaza e in Ucraina, esigono una risposta a sostegno della sicurezza degli interessi nazionali:

E ancora, su Armi Magazine febbraio 2026 (a proposito, il prezzo della rivista scenderà – per tutto l’anno – a 7,50 euro!), la rubrica Questione di legge e i quesiti legali all’interno delle pagine del Consorzio armaioli italiani, due giorni di prove tecniche e tiro avanzato con le carabine Strasser, i 500 anni (1526 – 2026) di Beretta e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.