Il calcio AccuFit V2 per la nuova generazione di carabine Savage 110

La Savage aggiorna le carabine 110 introducendo il calcio AccuFit V2.

Alla fine del conto alla rovescia s’è scoperto che la novità preannunciata dalla Savage consiste nella revisione della piattaforma 110, presentata per la prima volta nel 1958 e potenziata nel corso degli anni; una delle innovazioni, introdotta in buona parte dei modelli, consiste nel calcio AccuFit V2, che grazie al sistema Quick set dial semplifica le regolazioni rapide.

In qualsiasi momento e senz’attrezzi si può intervenire sulla length of pull (ogni tacca sul calciolo corrisponde a 3,175 millimetri) e sull’altezza del poggiaguancia (si misura allo stesso modo, una tacca ogni due rotazioni complete della manopola), e sostituire l’impugnatura a pistola per modificarne la dimensione.

Inoltre la Savage ha corretto la traiettoria della corsa dell’otturatore, che si traduce in un’azione più fluida e più precisa, migliorato l’estrazione e il sistema d’espulsione, perfezionato il grilletto AccuTrigger di seconda generazione, rinnovato il caricatore in polimero, comunque compatibile con i modelli del vecchio catalogo.

«Ispirata all’evoluzione dell’Axis» commenta Beth Shimanski, vicepresidente dell’area marketing, «la nuova generazione del 110 esemplifica le capacità con cui la Savage mantiene la propria posizione di marchio storico rimanendo all’avanguardia nell’innovazione».