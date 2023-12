CamPro, dal Canada proiettili per pistole e carabine

I prodotti CamPro arrivano anche in Italia grazie alla Paganini di Torino; fino a pochi anni fa erano conosciuti solo in nord America

L’azienda canadese CamPro è specializzata nella produzione di proiettili e palle per pistola e carabina di tipo ramato e camiciato, in diverse versioni, calibri e pesi. Ramatura da otto millesimi di pollice, nucleo in piombo e antimonio prodotto da loro dal 2014, massima cura nel controllo qualità. Ha raccolto buoni apprezzamenti tra chi esegue caricamenti per forniture di proiettili alle varie agenzie di polizia e per il law enforcement. È ampia la scelta di pesi e calibri per le armi corte, più ridotta quella per carabina.

La distribuzione in Italia

Inizierà dalle palle maggiormente richieste sul nostro mercato: nove millimetri, trentotto, quarantacinque (in diverse grammature), calibro trenta (.308 Winchester) e ventidue (.223 Remington). Una campionatura ci è già stata inviata dall’importatore Paganini e stiamo eseguendo una prova su diverse armi (pistole e carabine); non appena terminata, leggerete i risultati sulle pagine di Armi Magazine.

