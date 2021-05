Armi Magazine giugno 2021 è in edicola!

Armi Magazine giugno 2021 vi aspetta in edicola dal 15 maggio con tante novità, curiosità e anteprime. A partire dalla copertina, dove campeggia la Hämmerli Tac R1 22, una carabina semiautomatica in .22 Lr caratterizzata da un’estetica accattivante e un ottimo rapporto qualità-prezzo

Tra le altre prove a fuoco più interessanti di Armi Magazine giugno 2021, possiamo segnalare: Heckler & Koch Sfp9-L cal. 9×21 Imi, Benelli Lupo cal. .30-06 Springfield, Glock 22 Gen5 Fs cal. 40 S&W, Fair Classic De Luxe Beccaccia cal. 20, Colt Python 4”¼ cal. .357 Magnum, Marlin Xt-22 Mtvr cal. .22 Wmr, Webley & Scott Xocet Mk2 cal. .22 Lr e Breda Zenith Dlc Sporting Black cal. 12. Attualità in primissimo piano, con i sempre più numerosi “casi” che stanno portando al disarmo degli appassionati di armi: vi forniremo consigli utili e pratici per essere… resilienti. Il super – test sulle munizioni è dedicato a uno dei primi caricamenti .22 Long rifle iperveloci, la Remington Viper. Spazio alla ricarica con un calibro classicissimo ma ancora efficace, il .45-70 Government. Le principali fiere internazionali di settore, nel 2021, non si sono svolte; si sono succedute, comunque, molte presentazioni virtuali, in ogni parte del mondo: vi mostriamo le più importanti novità nelle armi corte e lunghe. Per le ex-ordinanze, ecco la Heckler & Kock Hk4, una semiautomatica multicalibro robusta e compatta, che ha partecipato anche ad azioni non convenzionali durante gli anni bui della Guerra Fredda. Il merito di aver fatto conoscere in tutto il mondo le armi italiane va anche ai progettisti che le hanno ideate: è il caso della Bernardelli P 018 cal. 9 Para, frutto di scelte costruttive davvero particolari. Siete certi di conoscere ogni curiosità sulla splendida (ma controversa e criticata) Luger? Vi metteremo alla prova con un incredibile dossier. E ancora, su Armi Magazine giugno 2021, la rubrica ‘Questione di legge’, l’analisi delle cartucce .17 Remington e .204 Ruger, i cento anni (1921 – 2021) della finlandese Sako, l’aria compressa con la Umarex T4e Hdp 50 cal. .50 e la Stoeger Rx 20 Tac cal. 4,5 mm, e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.