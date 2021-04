Coppa del mondo di tiro a volo, Lonato si prepara a numeri record

Si avvicinano i dieci giorni in cui il Trap Concaverde di Lonato del Garda ospiterà la Coppa del mondo di tiro a volo.

Al momento hanno dato conferma più di 400 atleti da 57 Paesi di 4 diversi continenti: la Coppa del mondo di tiro a volo in programma a Lonato del Garda (Bs) dal 7 al 17 maggio promette di rappresentare una svolta della stagione in vista dei Giochi di Tokyo. Sarà anche la prima occasione in cui mettere alla prova il nuovo format per le competizioni a squadre che, fa sapere l’Issf, ha già ricevuto valutazioni positive.

Le gare saranno trasmesse sul canale web della Federazione internazionale di tiro e su alcuni canali nazionali; non si hanno ancora informazioni ufficiali sull’Italia. Il calendario, ancora non definitivo, prevede finali tutti i giorni da lunedì 10 a domenica 16 tranne che giovedì 13.

Il programma provvisorio delle finali

Lunedì 10 maggio : skeet femminile (16), skeet maschile (17.15)

: skeet femminile (16), skeet maschile (17.15) Martedì 11 maggio : skeet di squadra femminile (16), skeet di squadra maschile (17)

: skeet di squadra femminile (16), skeet di squadra maschile (17) Mercoledì 12 maggio : skeet mixed team (17)

: skeet mixed team (17) Venerdì 14 maggio : trap femminile (16), trap maschile (17.15)

: trap femminile (16), trap maschile (17.15) Sabato 15 maggio : trap di squadra femminile (16), trap di squadra maschile (17)

: trap di squadra femminile (16), trap di squadra maschile (17) Domenica 16 maggio: trap mixed team (17)

