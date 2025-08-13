Armi Magazine settembre 2025 è in edicola!

Il numero più… estivo dell’anno, Armi Magazine settembre 2025, vi aspetta in edicola con novità e anteprime. A partire dalla copertina, dove spicca la nuovissima G47 Gen5 A-Cut Coa Combo, che appartiene alla linea creata da Glock insieme con Aimpoint: il punto rosso Coa è montato in fabbrica direttamente sul carrello, senza l’ausilio di una piastrina

Tra le altre prove a fuoco più interessanti di Armi Magazine settembre 2025, oltre alla Glock G47 Gen5 A-Cut Coa Combo cal. 9×19 mm, possiamo segnalare: Fabarm Martial Cantilever Ab cal. 12, Kimber K6s Target Dasa cal. .357 Magnum, Browning Buck Mark Micro Black Label cal. .22 Lr, Hatsan Optima AutoDefend cal. 12 e Tanfoglio Force 22 L Tactical Optic cal. 22 Lr. In anteprima, inoltre, le presentazioni della Cz P-10C Ported cal. 9×19 mm e del Beretta 694 Black Dlc cal. 12.

Il super-test delle munizioni è rivolto alle Fiocchi Heritage cal. .38 Smith & Wesson Short. Servì come .38 Smith & Wesson negli Stati Uniti d’America, e come .38/200 in Gran Bretagna: la munizione era la stessa, con palla diversa. Grazie alla Casa lecchese, ancora oggi possiamo dare voce ai revolver che la camerarono.

La famiglia di munizioni Soft Point a marchio Geco abbraccia tutti i calibri statunitensi ed europei più diffusi. In esame quelle destinate alle carabine camerate per il .300 Winchester Magnum.

Le difficoltà che insistono nell’attuale periodo storico sull’approvvigionamento delle polveri costituiscono un motivo in più per sperimentare nuove proposte, semmai più facilmente reperibili presso l’armeria di fiducia. La comparativa che vi proponiamo vede un testa a testa tra la Bp 107, distribuita dalla bolognese Baschieri & Pellagri, contro la N550 di Vihtavuori. Entrambe vantano un tenore combustivo molto simile, rappresentando scelte d’elezione nella ricarica del calibro .30-06 Springfield con proiettili da 150 a 180 grani come quelli in prova.

Iron Armi Trino è un nuovo set di strozzatori interni-esterni studiati per ottimizzare le rosate quando si utilizzano cartucce atossiche, caricate con materiali alternativi al piombo: tre i valori disponibili (Short, Regular e Long), per adattarsi alle differenti distanze di tiro.

E ancora, su Armi Magazine settembre 2025, la rubrica ‘Questione di legge’, le ottiche Konus Konuspot-70B 20-60×70 e Element Optics Helix Hd Compact 2-12×42, alcuni libri dedicati agli appassionati di armi, con gli argomenti più svariati (dalla mitica Bodeo alle armi delle due guerre mondiali alla storia delle pistole Beretta) e tanto altro ancora. Buona lettura (e buone vacanze) dallo staff di Armi Magazine.