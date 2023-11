Assicurazione obbligatoria per i titolari di porto d’armi, petizione al Senato

Il Senato ha ricevuto una petizione che chiede d’introdurre l’assicurazione obbligatoria per i titolari di porto d’armi.

È difficile che la discuta, difficilissimo che la incardini in un disegno di legge, ma comunque almeno in via teorica la nona commissione del Senato (è quella che s’occupa d’industria, commercio, turismo e agricoltura, la presiede Luca De Carlo di Fratelli d’Italia) dovrà occuparsi d’una petizione che chiede d’introdurre nella normativa italiana l’assicurazione obbligatoria per i titolari di porto d’armi non appartenenti alle forze dell’ordine.

«Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità» si legge nell’articolo 50 della Costituzione; questa, la numero 645, l’ha firmata Luciano Battaglini, di Trani, con l’intenzione di garantire il risarcimento d’eventuali danni a terzi.

