Cmmg Mk47 Dissent, una carabina tattica in quattro varianti

La Cmmg cala la carabina tattica Mk47 nella serie Dissent.

La Mk47 con le caratteristiche della linea bufferless Dissent, il cui sistema brevettato Compact-Action consente di fare a meno del recoil buffer e del tubo posteriore: si presenta così la nuova carabina tattica stile Ar progettata dall’americana Cmmg, che la propone in quattro varianti e in sette diverse finiture Cerakote (armor black, charcoal green, coyote tan, midnight bronze, sniper grey, titanium, tungsten).

Sia la pistol sia la rifle (per i canoni europei sono entrambe armi lunghe: cambia la possibilità di sparare con l’arma imbracciata, a seconda della presenza o meno del calcio collassabile di cui sono regolabili length of pull e altezza del poggiaguancia) sono infatti realizzate in due diverse lunghezze di canna, 363 e 409 millimetri. Restano però sempre identici sia il passo di rigatura, 1:10”, sia la filettatura 5/ 8 x24. A differenza della canna, in acciaio inossidabile 4140, l’azione è realizzata in alluminio billet 7075 T6; sul copricanna (slot M-Lok) è installata una slitta Picatinny.

Cmmg Mk47 Dissent: la gallery fotografica

Calibro 7,62×39, la Cmmg Mk47 Dissent si completa con manetta d’armamento non reversibile, gruppo di scatto Zeroed e infine caricatore Magpul da 30 colpi. Sul mercato americano la pistol (643 millimetri per 3.175 grammi oppure 678 millimetri per 3.265 grammi) costa 2.200 dollari; 2.400 invece la rifle (660-902 millimetri per 3.400 grammi oppure 701-940 millimetri per 3.490 grammi).

