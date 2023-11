Glock G49 Mos, una nuova pistola crossover

Talo sta avviando la distribuzione della Glock G49 Mos, pistola crossover con fusto compatto della G19 e canna e carrello full size della G17.

Chiamatela crossover, o ibrida, o come vi pare, l’importante è il concetto: presentata in anteprima da Talo che ne sta avviando la distribuzione sul mercato civile americano, dove nel settore delle semiautomatiche il marchio è in cima alle classifiche, la nuova pistola G49 Mos (circa 715 dollari il prezzo) prosegue in un filone che la Glock aveva inaugurato con la 19X, ossia combinare il carrello e la canna di un’arma con il fusto di un’altra, di dimensioni diverse.

Rispetto alla 19X però si ribaltano le proporzioni: non più fusto full size e canna e carrello ridotti, ma il fusto compatto della G19 e la canna (114 millimetri) e il carrello (186 millimetri) della G17, così da aumentare la linea di mira e dunque la precisione senza però rendere faticoso il porto occulto.

Dotata di tutte le caratteristiche della Gen 5 e delle tecnologie del sistema Mos per la rapida installazione del red dot, la Glock G19 Mos si completa con un caricatore da 15+1 colpi (ma è disponibile anche nella versione ridotta, da 10+) calibro 9 mm.

