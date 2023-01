Assoarmieri Award: al via le votazioni sui migliori prodotti

Nel mese di gennaio ognuno potrà esprimere la propria preferenza per ciascuna delle ventuno categorie in cui s’articola l’Assoarmieri Award.

Un mese di click per premiare i migliori prodotti da caccia, da tiro e da difesa e la miglior armeria d’Italia: c’è tempo fino al 31 gennaio per incidere sull’assegnazione dell’Assoarmieri Award, che per il secondo anno consecutivo vedrà la premiazione finale andare in scena nel corso di Eos Show; l’appuntamento è per domenica 12 febbraio a partire dalle 14.

Sono ventuno le categorie in cui si concorre; per votare i prodotti preferiti, uno per ciascuna categoria, è sufficiente collegarsi alla pagina web dedicata. Tra i partecipanti saranno estratti premi a sorte.

Le categorie a concorso

Fucili (4)

Da caccia

Da tiro

Semiautomatici per il tiro dinamico

A pompa

Carabine (4)

Da caccia

Lever action

Da tiro

In calibro da pistola

Armi corte (3)

Revolver

Pistole semiautomatiche per difesa

Semiautomatiche da tiro

Aria compressa (1)

Carabine

Ottiche (3)

Da puntamento

Da osservazione

Per visione digitale

Munizioni (4)

Spezzate da caccia

Metalliche da caccia

Per arma corta

Pallini per aria compressa

Outdoor (2)

Calzature da caccia

Abbigliamento da caccia

