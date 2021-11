Asta di armi fini a Monaco

Mercoledì 24 novembre è in programma un’asta di armi fini. La organizza Hermann Historica, tra un’asta di armi antiche e armature e una (doppia) di armi militari.

Il piatto forte della settimana arriverà in tavola alle 10 di mercoledì 24 novembre quando a Grasbrunn, alle porte di Monaco, Hermann Historica comincerà a battere gli 876 lotti che compongono l’asta di armi fini. Ne fanno parte pezzi antichi e moderni (e meritano un’occhiata in più i 30 genericamente definiti orientali e in cui si può spaziare dai Balcani all’Impero ottomano fino alla Persia), con qualche incursione anche nel mondo militare.

A questo settore sono però dedicati due appuntamenti specifici, fissati per giovedì 25 (fino alla fine della grande guerra) e venerdì 26 (dal 1919 in poi). La settimana di Hermann Historica si è aperta oggi con l’asta di armi antiche e armature da tutto il mondo (276 lotti). Online è possibile consultare i quattro cataloghi per intero.

