Rinnovo del porto d’armi: il commento legale

Ogni tanto una buona notizia: l’avvocato Fabio Ferrari commenta la sentenza del Consiglio di Stato sulla durata del rinnovo del porto d’armi.

È notizia di qualche giorno fa: il Consiglio di Stato corregge il tiro e apre al rinnovo del porto d’armi con durata inferiore ai cinque anni. Nei casi in cui le certificazioni mediche attestino un’abilitazione psicofisica per un tempo inferiore al quinquennio e si tratti di rinnovo (esclusa quindi l’ipotesi di primo rilascio), il ministero dell’Interno deve modulare la durata del titolo su quella attestata dai medici.

Sembra incredibile ma la vicenda, che tutti consideravamo chiusa due anni fa, non era affatto chiusa. Almeno in tutti i casi, quelli più frequenti, di rinnovo del porto di fucile uso caccia o uso tiro a volo. La sentenza del Consiglio di Stato 7722/2021 crea un precedente a suo modo nuovo e rivoluzionario; di fatto apre la strada a licenze di durata inferiore ai 5 anni. Non si credeva possibile ottenere un porto d’armi per 2 o 3 anni, ma da oggi sarà così. A meno che il diniego della Questura non trovi altre motivazioni, plausibili ed efficaci, non potrà più rifiutare un rinnovo basandosi sulla cautela del medico che accerta la sussistenza dei requisiti psicofisici, ma non può garantire che restino tali per i successivi cinque anni.

Ogni tanto una buona notizia

Fino a oggi avevamo creduto al teorema “sei abile per cinque anni, o non sei abile affatto”; ma leggendo la sentenza non sarà più così. Le questure dovranno concedere licenze con durata inferiore, commisurata alle conclusioni mediche: ogni altra soluzione fino a oggi adottata sarebbe afflittiva e ingiusta. L’avere posseduto un titolo valido per 5 anni viene considerato motivo valido per una successiva abilitazione (rinnovo) di durata inferiore, in ragione dell’esperienza fatta acquisendo dimestichezza e familiarità con le armi (finalmente il cittadino armato non è più un interdetto sotto perenne tutela). È una rivoluzione non trascurabile, della quale vedremo gli effetti nei prossimi anni. Ed è una sentenza da evidenziare come una reale innovazione di portata immediata ed efficace. Ogni tanto una buona notizia.

