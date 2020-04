Proroga di porto d’armi e licenze: e adesso?

Il decreto legge 18/2020 definisce i termini per le proroga di porto d’armi e licenze fino al 15 aprile. Ma ormai siamo oltre.

La circolare protocollata il 19 marzo 2020 contiene numerose disposizioni con significativi effetti sui procedimenti amministrativi che ci riguardano, a partire dalla proroga di porto d’armi e licenze.

La circolare era suddivisa in cinque punti. Va prestata attenzione particolare alla parte quarta, proroga della durata delle autorizzazioni di polizia. L’articolo 103 del decreto legge 18/2020 realizza infatti una proroga fino al 15 giugno della validità dei provvedimenti a effetti ampliativi rilasciati dalle pubbliche amministrazioni.

“Sul punto, in considerazione anche delle richieste di chiarimenti pervenute in questi giorni da parte di associazioni datoriali e organizzazioni sindacali, si precisa che la proroga riguarda anche le autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di investigazione e di vigilanza privata di cui all’art. 134 e 134-bis TULPS e delle connesse norme regolamentari, nonché i decreti di approvazione della nomina a guardia giurata e delle diverse tipologie dei permessi di porto di armi”.

Proroga di porto d’armi e licenze: in attesa di una risposta

Questo sembrerebbe definire l’ambito di applicazione dell’articolo 103, comma 2, del decreto legge 18/2020. Si riferisce cioè ai provvedimenti che giungono a scadenza nell’intervallo temporale compreso tra il 31 gennaio u.s. e il 15 aprile p.v. In tal modo viene retroattivamente prorogata anche la validità di atti amministrativi già scaduti, per i quali è ancora in corso l’iter di rinnovo.

Vale la pena notare che nulla era previsto per tutto quanto scade da oggi – 16 aprile 2020 – in poi. Che cosa è lecito pensare? Un mero lapsus dovuto al fatto che non era stata messa in conto una durata dell’emergenza così lunga? Un’estensione generalizzata fino al 15 giugno, o che altro?

Sollecitiamo, anche per conto di tutti i nostri lettori, il ministero – o chi per esso – a fornire una risposta.