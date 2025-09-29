Ecco tutti i vincitori dei Campionati italiani di tiro a segno 2025

S’è conclusa l’edizione 2025 dei Campionati italiani di tiro a segno: ecco l’albo d’oro completo.
Il successo di Barbara Gambaro nella carabina 50 metri tre posizioni chiude l’edizione 2025 dei Campionati italiani di tiro a segno, ospitati dal Tsn di Roma; oltre al suo nell’albo d’oro entrano altri nomi attesi, come quelli di Danilo Sollazzo (carabina 10 metri) e Federico Maldini (pistola standard 25 metri).
La gara maschile di pistola 10 metri l’ha vinta Andrea Piovesana, che con il punteggio di 240,5 s’è messo alle spalle Matteo Mastrovalerio, campione d’Italia a 25 metri, e Paolo Monna.
L’albo d’oro 2025
Carabina 10 metri
- Uomini: Danilo Sollazzo
- Donne: Martina Ziviani
- Juniores uomini: Tommaso Roberto
- Juniores donne: Rebecca Belicchi
- Allievi: Fernando Kumarawattage Oleena
- Ragazzi: Lucrezia Campobasso
- Master uomini: Giampaolo Zattoni
- Master donne: Daria Gonelli
Pistola 10 metri
- Uomini: Andrea Piovesana
- Donne: Margherita Veccaro
- Juniores uomini: Luigi Savorani
- Juniores donne: Alessandra Fait
- Allievi: Daniele Piscopo
- Ragazzi: Marco Pizzi
- Master uomini: Gianmichele De Mauro
- Master donne: Manuela Franzoni
Carabina tre posizioni 10 metri
- Allievi: Martina Rossi
- Ragazzi: Lucrezia Campobasso
Pistola sportiva 10 metri
- Allievi: Matteo Capone
- Ragazzi: Marco Pizzi
Pistola sportiva 25 metri
- Uomini: Matteo Mastrovalerio
- Donne: Maria Varricchio
- Juniores uomini: Luca Arrighi
- Juniores donne: Alessandra Fai
- Master uomini: Paolo Priano
- Master donne: Manuela Franzoni
Pistola automatica 25 metri
- Uomini: Michele Palella
- Donne: Lucrezia Ilari
- Master uomini: Vittorio Remolif
- Master donne: Luisa Berti
Pistola standard 25 metri
- Uomini: Federico Maldini
- Master uomini: Roberto Centogambe
Carabina 50 metri tre posizioni
- Uomini: Edoardo Bonazzi
- Donne: Barbara Gambaro
- Juniores uomini: Alessandro Lonardi
- Juniores donne: Eleonora Palmisano
- Master uomini: Robert Ratschiller
- Master donne: Daria Gonnelli
Carabina 50 metri a terra
- Uomini: Riccardo Armiraglio
- Donne: Martina Ziviani
- Juniores uomini: Luca Sbarbati
- Juniores donne: Anna Schiavon
- Master uomini: Roland Resuli
- Master donne: Daria Gonnelli
Pistola libera 50 metri
- Uomini: Simone Saravalli
- Donne: Maria Totani
- Juniores uomini: Gabriele Villani
- Juniores donne: Alessandra Fait
- Master uomini: Giuseppe Tripi
- Master donne: Marisa Da Pieve
