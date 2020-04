Benelli 828 U 20/76, il nuovo fucile calibro 20 di Benelli

Il nuovo fucile calibro 20 di Benelli è disponibile con canne da 70 o 76 centimetri: ecco il Benelli 828 U 20/76.

Reinterpreta la meccanica, le prestazioni e la linea slanciata dei fratelli in dimensioni diverse, per diversi tipi di caccia: il Benelli 828 U20/76 è il nuovo fucile calibro 20 di Benelli. Classicamente sovrapposto, rende facile l’imbracciata e rapida la messa in mira. Il peso specifico dei legni fa oscillare intorno ai 2.550 grammi il peso dell’arma con canne da 70 centimetri. È una specifica tutt’altro che superflua, visto che si può optare anche per canne da 76 centimetri.

La tecnologia Benelli affiora sin dalle stesse canne Power Bore criogeniche, con foratura selezionata e diametri contenuti. Ma non è l’unica caratteristica tipicamente urbinate. Il sistema di ammortizzamento del rinculo Progressive Comfort, la chiusura in acciaio Lock Plate che annulla gli stress meccanici della bascula e il Perfect Fitting, che consente di regolare piega e deviazione tra quaranta combinazioni diverse, danno bene il senso di un’arma tipicamente Benelli.

Il Benelli 828 U 20/76 è inoltre decisamente personalizzabile. La lop di 375 millimetri può raggiungere i 385 con la sostituzione del calciolo. Chi la preferisce più corta può sceglierla anche da 345 e 365 millimetri. I naselli intercambiabili in poliuretano permettono poi di scegliere l’assetto preferito e ridurre le vibrazioni percepite. Il nuovo fucile calibro 20 di Benelli spara cartucce comprese tra i 24 e i 40 grammi.

