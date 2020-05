Benelli Raffaello 500 Anniversary, per celebrare un artista geniale

Nel 500° anniversario della morte di Raffaello, Benelli ha realizzato una coppia di serie limitate che celebrano la bellezza e l’arte di un figlio di Urbino, artista geniale e protagonista del Rinascimento italiano. I nuovi Benelli Raffaello 500 Anniversary 12 e 20 rappresentano l’essenza e l’unicità della Casa urbinate

La serie limitata celebrativa (1.000 pezzi in calibro 12, 500 in calibro 20) Benelli Raffaello 500 Anniversary è stata realizzata con cura e attenzione per ogni singolo dettaglio. Calcio e asta sono in noce europeo grado 4, finito a olio e cera; il calcio, con calciolo in poliuretano speciale, è dotato del comodo Progressive Comfort, utile ad attutire i colpi sulla spalla. C’è la possibilità – come in tutte le serie limitate – di personalizzare la coccia in argento fornita insieme al fucile. La carcassa dei due semiautomatici si differenzia per incisioni e ornamenti, vero tratto d’istintivo per una serie limitata di gran classe ed eleganza. L’ornato a volute è presente sui due fianchi e sul dorso, ma le serie limitate si distinguono per i soggetti raffiguranti le diverse prede di caccia. Nel calibro 12 sono rappresentati sul fianco destro germani in volo e, sul lato sinistro, fagiani anch’essi in volo, enfatizzati da unafinitura dorata. Il calibro 20 presenta sulla destra delle beccacce in volo mentre, sulla sinistra, figurano delle pernici in volo.

Le caratteristiche

I Benelli Raffaello 500 Anniversary sono dotati di performanti canne Crio Power Bore con foratura selezionata 18,3 e 18,4 mm, rese uniche dall’esclusivo coating protettivo Best (Benelli Surface Treatment), che garantisce altissima resistenza alla corrosione e all’abrasione. Le canne del calibro 12 sono disponibili nelle lunghezze di 61, 65, 70 e 76 cm; con le canne da 70 cm, i fucili pesano (scarichi) circa 2,9 kg. Per i fucili del calibro 20, le canne sono da 65 e 71 cm: con la canna da 65 cm, il peso è di 2,65 kg circa. Il semiautomatico è adatto a tutti i tipi di caccia (per lo più migratoria), è di facile imbracciata ed è immediato nella messa in mira. I Benelli Raffaello 500 Anniversary 12 e 20 vi aspettano nelle armerie italiane ma si consiglia la prenotazione perché, essendo serie limitate, sono destinate ai collezionisti di tutto il mondo, e le unità disponibili sono comunque ridotte.