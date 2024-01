Sauer 505, la nuova carabina Sauer a Eos Show 2024

La Sauer esporrà a Eos Show 2024 (Verona, 17-19 febbraio 2024) la sua nuova carabina 505.

La Germania arriverà per prima, ma occorrerà attendere solo un paio di settimane per vederla anche in Italia: dopo Jagd & Hund, la fiera in programma a Dortmund dal 30 gennaio al 4 febbraio, la Sauer esporrà la sua nuova carabina 505 a Eos Show 2024 (Verona, 17-19 febbraio).

Al momento sono segreti tutti i dettagli se non il numero dello stand, E200, all’interno del padiglione 12; ma già nel corso della prossima settimana dalla Germania arriveranno le prime immagini dell’arma e le prime descrizioni, che renderanno l’attesa ancora più elettrizzante.

