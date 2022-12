La doppietta Beretta 486 Parallelo si rinnova

Nel 2023 la doppietta Beretta 486 Parallelo sfoggerà un nuovo look.

C’è il laser a cinque assi dietro la nuova incisione che dal 2023 regalerà un look diverso alla doppietta Beretta 486 Parallelo: i profili arrotondati della bascula (ma anche la chiave d’apertura, il sottoguardia, la croce e la punta dell’astina) saranno infatti adornati con un nuovo motivo floreale; e nella trama, sul petto di bascula, saranno integrati il logo Beretta e il numero 486.

Per accorgersi che si tratta di un fucile elegante è sufficiente uno sguardo rapido: il legno di noce selezionato (grado 2,5) è impiegato sia per il calcio sia per l’astina sia per il calciolo. Ma per Beretta non può mai essere solo questione di bell’aspetto: tra meccanismo con molle a V, corsa del grilletto rapida e precisa e canne Beretta Steelium (66, 71 o 76 centimetri sia nel calibro 12 sia nel calibro 20; il sistema Triblock consente d’ottenerne un profilo continuo senza segni di saldatura) in acciaio trilegato al nichel-cromo-molibdeno l’efficacia balistica è assicurata. In sede d’acquisto (prezzo da ufficializzare) si potrà scegliere tra calcio all’inglese (astina sottile) o a pistola (astina a castoro), sicura manuale o automatica.

Beretta 486 Parallelo: la scheda tecnica

Produttore : Beretta

: Beretta Modello : 486 Parallelo

: 486 Parallelo Tipologia : doppietta da caccia

: doppietta Calibri : 12; 20

: 12; 20 Camera : 76 mm

: 76 mm Lunghezza canna : 66 cm; 71 cm; 76 cm

: 66 cm; 71 cm; 76 cm Strozzatori : OptimaChoke Hp

: OptimaChoke Hp Bascula : in acciaio, con profilo arrotondato

: in acciaio, con profilo arrotondato Incisione : motivo floreale profondo (laser a cinque assi)

: motivo floreale profondo (laser a cinque assi) Finitura grilletto : argento

: argento Sicura : automatica o manuale

: automatica o manuale Calcio: legno di noce grado 2,5

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.