Beretta 687 Silver Pigeon III, il nuovo fucile Beretta

Il nuovo fucile Beretta sarà disponibile in quattro calibri, tre lunghezze di canna e, dopo il modello da caccia, anche nell’allestimento Sporting. Presentato ufficialmente il 687 Silver Pigeon III.

Per ora da caccia, a fine anno Sporting: il 687 Silver Pigeon III finalmente dissolve il mistero che aleggiava sul nuovo fucile Beretta. Sì, è lui, un nuovo modello che si incarna nella storica famiglia 680 e vi porta dentro tutte le più recenti tecnologie aziendali.

Per il suo 687 Silver Pigeon III Beretta ha scelto incisioni a carattere venatorio e floreale sulla bascula e calcio in legno di noce grado 2 ½ con venature messe in risalto da una finitura lucida. Lo completa un calciolo MicroCore da 20 millimetri. Le canne, in acciaio trilegato Steelium Optima Bore Hp, sono dotate di strozzatori dedicati Optima Choke Hp; scelta diversa per il .410, con Mobil Choke da 50 mm. Già, perché l’arma sarà prodotta in quattro diversi calibri: .410 e 28 verranno dopo il 20, di prossima distribuzione, e il 12 con cameratura magnum, già disponibile. La possibilità di scelta si estende anche alla lunghezza della canna (67, 71 e 76 centimetri) e alla piega del calcio (35/55 e 38/60, anche per mancini).

