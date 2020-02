A Hit Show 2020 Beretta ha presentato per la prima volta al pubblico il nuovo sovrapposto da tiro 694, da poche settimane in armeria. Beretta 694 è una piattaforma concepita con un obiettivo preciso: aiutare il tiratore a centrare quel piattello in più che può fare la differenza in gara. In altre parole, il Beretta 694 si pone l’obiettivo ambizioso di aiutare il tiratore a perfezionare la sua prestazione, colmando quanto più possibile il gap che separa l’appassionato dal professionista.