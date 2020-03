Lyman diventa proprietaria del marchio Mark 7 Reloading

Da alcuni mesi l’azienda statunitense Mark 7 Reloading è entrata a far parte della famiglia Lyman: producono presse altamente tecnologiche ed automatizzate in grado di realizzare ben 3500 munizioni all’ora (nel caso del modello Evolution Pro).

Mark 7 Reloading ha rivoluzionato il mondo della ricarica nel 2015 quando introdusse i suoi sistemi Autodrive, pienamente automatizzati, poi evolutisi nei modelli Evolution Pro e Revolution Reloading, e nel modello Titan, in arrivo a breve.

La pressa Mark 7 Evolution (nella foto) è dotata di un serbatoio di alimentazione per bossoli, di un dosatore meccanico per polveri, di un tubo dosatore per inneschi e di una leva di caricamento meccanico. Con l’aggiunta dell’Autodrive Mark 7, il sistema di controllo digitale she sfrutta un tablet, la pressa a 10 stazioni diventa una produttrice automatica di munizioni che sfrutta un motore collegato alla pressa per azionare le fasi di caricamento.

Da ogni fatica un’opportunità. Non solo news, Armi Magazine ha allestito anche Digital Show 2020: scopri la nuova fiera virtuale con le ultime novità del mercato.