Wiley X Saint, gli occhiali di American Sniper

Wiley X Saint sono gli occhiali balistici resi famosi dal film di Clint Eastwood: l a stessa tecnologia balistica utilizzata sui campi di battaglia è alla portata di tutti gli appassionati di sport estremi.

In esclusiva la Dao di Torino importa gli innovativi e infrangibili occhiali Saint di Wiley X, marchio tra i leader mondiali nella ricerca e nello sviluppo di occhiali protettivi per militari e forze dell’ordine. Per la prima volta in Italia, gli occhiali Wiley X Saint sono il prodotto perfetto per chi pratica la caccia e altri sport di tiro.

I Wiley X Saint soddisfano gli standard ANSI Z87.1-2010; le lenti sono in policarbonato resistente agli urti e offrono protezione UV al 100%.

L’occhiale militare professionale Wiley X Saint è stato reso famoso dal film di Clint Eastwood, American sniper, indossati da Bradley Cooper che impersonava lo sniper statunitense Chris Kyle.

Gli Wiley X sono disponibili anche in versione active youngs per i più piccoli.

