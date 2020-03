Savage lancia la serie Precision Centerfire

Savage Precision Centerfire è una nuova linea di carabine basata sulla celebre azione 110 del produttore statunitense. Per la nuova gamma Savage ha collaborato con il noto produttore di sistemi di calciature di alta qualità Modular Driven Technologies (Mdt) per offrire armi di serie competitive a vari livelli di equipaggiamento.

110 Elite Precision

Al vertice della gamma Savage Precision Centerfire troviamo la 110 Elite Precision che è caratterizzata dal colpisce per la sua calciatura da competizione, impugnatura verticale Mdt e caricatore Aics (compatibile con Accuracy International). L’otturatore è rivestito in nitruro di titanio che dà la colorazione dorata, mentre la canna in acciaio inossidabile da 26” (calibri standard) o 30″ (calibri magnum) è dotata di un freno di bocca. La 110 Elite Precision è disponibile in .223 Rem, 6 mm Creedmoor, 6.5 Creedmoor, .308 Win, .300 Win Mag e .338 Lapua Mag.

110 Precision

Il modello di livello intermedio della gamma Savage Precision Centerfire è la 110 Precision, dotata di chassis in alluminio Mdt Lss XL color Fde Cerakote, freno di bocca, caricatore Aics, slitta Picatinny e AccuTrigger regolabile. Disponibile in 6.5 Creedmoor, .308 Win, .300 Win Mag e .338 Lapua Mag.

Axis II Precision

Infine, l’Axis II Precision, versione entry-level della famiglia Savage Precision Centerfire, è, come suggerisce il nome, basato sull’omonimo modello di successo. Lo chassis in alluminio appositamente sviluppato per l’Axis comprende l’astina con prese di tipo M-Lok, calcio regolabile e inserti in plastica verde oliva; la canna è da 22”. Infine, caratterizzano l’Axis II Precision il caricatore Aics, la volata filettata e lo scatto AccuTrigger regolabile. Sarà disponibile in .223 Rem, .243 Win, 6.5 Creedmoor, .270 Win, .308 Win e 30-06 Springfield.

Per ulteriori informazioni potete contattare l’importatore ufficiale di Savage in Italia, la Bignami di Ora (Bz).

