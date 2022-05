Beretta 92X Performance Production Optic Ready, presentazione e test

La Beretta 92X Performance Optic Ready mantiene la stessa ergonomia e controlli della già nota 92X Performance Production con, però, la tanto attesa predisposizione al montaggio del punto rosso (Rdo ready).

Abbiamo dunque il fusto in acciaio in stile Vertec e il carrello Brigadier, per un peso di 1.350 grammi, valore importante per garantire la stabilità della pistola riducendo al minimo il rilevamento in fase di sparo. Il generoso invito per il caricatore e la zigrinatura riportata nella parte anteriore e posteriore del fusto, facilitano le operazioni di cambio caricatore e maneggio, aumentando il grip sull’arma.

Caratteristica distintiva rispetto al modello Production è la predisposizione al montaggio del punto rosso, per cui sono previste 5 diverse interfacce acquistabili separatamente in armeria o su estore Beretta.

L’abbiamo provata al campo di tiro Shooting Club Polizia di Stato di Bergamo.