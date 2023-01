Beretta 92Xi Sao, una nuova pistola Beretta in azione singola

Lanciata sul mercato americano, la nuova pistola Beretta 92Xi Sao si distingue per il funzionamento in azione singola e la doppia sicura manuale al fusto.

Al momento risulta disponibile sul mercato americano, ma chissà che come la Cheetah non arrivi rapida anche in Italia: prende il nome dal funzionamento in azione singola (lo scatto è l’Xtreme S custom) la nuova pistola Beretta 92Xi Sao, per l’appunto single action only, con cui si amplia la serie 92X. Oltre allo scatto la caratterizzano il grilletto flat e il fusto tipo Vertec anodizzato nero con doppia sicura manuale ambidestra.

Le dimensioni sono quelle di una classica pistola full size: la canna da 119 millimetri porta infatti lunghezza complessiva e peso rispettivamente a 211 millimetri e 945 grammi. La versione di base ospita un caricatore bifilare (sgancio maggiorato) da 18 colpi calibro 9×19; ne sono disponibili però altre due varianti, da 10 e 15 colpi. Dotata di mira frontale in fibra ottica e tacca di mira tattica zigrinata, la Beretta 92Xi Sao è inoltre predisposta per la rapida installazione del micro red dot.

Beretta 92Xi Sao: la gallery fotografica

Con 949 dollari ci s’aggiudica il modello standard, con guancette in polimero e finitura Cerakote satinata sul carrello; a 1.199 dollari è però disponibile anche la Launch Edition, con guancette in legno e finitura Bruniton.

