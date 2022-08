Sig Sauer Proforce P365, la pistola ad aria compressa in replica

La Sig Sauer Proforce P365 è la pistola ad aria compressa che ricalca aspetto e dimensioni della P365.

Replica in scala 1:1 la compatta P365 rivelandosi utile per chi deve allenarsi, addestrarsi o esercitare la memoria muscolare: è la Proforce P365, la nuova pistola ad aria compressa di Sig Sauer caricata con pallini calibro 6mm.

Per costruirla Sig Sauer ha impiegato polimero e metallo rispettivamente per fusto e carrello; l’ha poi dotata di mira fissa a tre punti ad alto contrasto e sicura manuale, ambidestra come l’hold open. La lunghezza totale, 146 millimetri, è più o meno la stessa della P365 rispetto alla quale è leggermente più leggera (370 grammi invece di 450). Il caricatore ospita dodici pallini (una carica di anidride carbonica basta per sessanta-settanta), sparati quando si agisce sul grilletto in azione singola (peso di sgancio 1.815 grammi).

Il prezzo di lancio sul mercato internazionale è contenuto (130 dollari), così come l’energia sviluppata alla bocca (poco più di 1 Joule; 107 m/s la velocità delle munizioni alla volata); pertanto se prima o poi il distributore Bignami la porterà in Italia sarà classificata tra le armi di libera vendita.

