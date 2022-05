Shield Arms Z9, il caricatore maggiorato per Glock G43

Caricatore maggiorato per Glock G43, lo Shield Arms Z9 sarà disponibile dalle 17 italiane del 18 maggio.

Occupa lo stesso spazio di quello originale, ma ospita tre colpi in più ed è realizzato interamente in acciaio: lo Z9, il caricatore maggiorato per Glock G43 (nove munizioni totali) a marchio Shield Arms, sarà disponibile nello store online quando nel fuso orario delle Montagne rocciose saranno le nove del mattino (le 17 in Italia); per proteggerlo dagli agenti atmosferici si è scelta la finitura PowerCrone. Il prezzo al pubblico è fissato a 42 dollari. Shield Arms, che l’ha realizzato in collaborazione con Check-Mate, non esclude che in futuro possa essere disponibile anche una variante ancora più capace.

