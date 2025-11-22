La canna del Dt11 su un semiautomatico da caccia: ecco il Beretta Ax800 Suprema

La Beretta ha svelato l’Ax800 Suprema, il suo nuovo fucile semiautomatico da caccia: la canna è la Steelium Pro, quella del Dt11.

Tra caccia e tiro «l’obiettivo finale è lo stesso» spiega Daniele Piva, vicepresidente dell’area Business commercial market: è per questo che sull’Ax800 Suprema, il nuovo fucile semiautomatico della Beretta, c’è la Steelium Pro (660, 710 o 760 millimetri la lunghezza), la canna del sovrapposto Dt11, quella «che sta dietro alle 33 medaglie vinte tra Rio e Parigi 2024» e che «siamo convinti che aumenterà le prestazioni di tiro dei cacciatori».

Perlomeno nella prima fase saranno due le versioni disponibili nel mercato italiano, col calcio nero (2.799 euro) e camo Max-7 (3.049 euro). Al centro di entrambe c’è il sistema a presa di gas B-Link Pro, progettato per garantire tiri più rapidi («è più veloce del 36% rispetto a qualsiasi altro fucile della categoria») e funzionamento più pulito (per la Beretta lo è «del 46% rispetto a qualsiasi altro sistema a gas precedentemente immesso sul mercato»).

Realizzata in polimero rinforzato in fibra di vetro (e per la pulizia non ha bisogno di olio, che in alcune circostanze potrebbe congelarsi), la carcassa presenta l’interfaccia per il montaggio del punto rosso. La bindella è del tipo 7×7 millimetri, con salto.

Il calcio è il Kick-off Pro, che riduce fino al 70% il rinculo percepito; lo caratterizzano la length of pull regolabile con distanziali e la possibilità di sostituire sia il poggiaguancia sia l’impugnatura a pistola, lo completa il calciolo brevettato B-uffer.

La scheda tecnica dell’Ax800 Suprema

Produttore : Beretta , via Pietro Beretta 18, 25063 Gardone Val Trompia (BS), 030 83411

: , via Pietro Beretta 18, 25063 Gardone Val Trompia (BS), 030 83411 Modello : Ax800 Suprema

: Ax800 Suprema Tipologia : fucile semiautomatico da caccia

: fucile semiautomatico da caccia Calibro : 12

: 12 Canna : Steelium Pro, lunga 660, 710 o 760 millimetri (finitura Cerakote o vernice camo)

: Steelium Pro, lunga 660, 710 o 760 millimetri (finitura Cerakote o vernice camo) Funzionamento : B-Link Pro, a presa di gas con testina rotante dell’otturatore

: B-Link Pro, a presa di gas con testina rotante dell’otturatore Bindella : 7×7 mm, con salto

: 7×7 mm, con salto Mirino : fibra rossa

: fibra rossa Strozzatori : OptimaChoke esterni, intercambiabili

: OptimaChoke esterni, intercambiabili Bascula : tecnopolimero rinforzato in fibra di vetro

: tecnopolimero rinforzato in fibra di vetro Capacità del caricatore : 2+1 colpi

: 2+1 colpi Length of pull : 365 mm, regolabile con distanziali

: 365 mm, regolabile con distanziali Lunghezza totale : 1.275 mm (con canne di 71 mm e distanziale da 12,5 mm)

: 1.275 mm (con canne di 71 mm e distanziale da 12,5 mm) Peso : 3.500 g

: 3.500 g Prezzo: 2.799 euro (nero), 3.049 euro (camo Max-7)

