Beretta BRX1, la carabina a ripetizione lineare di Beretta

Ecco la principale novità dell’autunno 2021: si chiama BRX1 la carabina a ripetizione lineare di Beretta.

E dunque la novità è la BRX1, prima carabina a ripetizione lineare di Beretta. Destinata alla caccia, è disponibile (1.549 euro) nei calibri .30-06 Springfield, .308 Winchester e .300 Winchester Magnum tra loro intercambiabili senza bisogno di attrezzi particolari. Per la canna full floating (510 o 570 millimetri nei calibri standard, 620 nel magnum) Beretta ha scelto l’acciaio brunito nero opaco; sono neri anche la carcassa, in alluminio anodizzato, il calcio e l’astina, in polimero con zigrini e finitura antiscivolo.

La BRX1 è facilmente utilizzabile anche dai mancini: sono necessari pochi minuti e nessun attrezzo per spostare sia la leva dell’otturatore (è un pomello sferico di medie dimensioni, perpendicolare al grilletto) sia il sistema d’espulsione del bossolo. Il peso di scatto è regolabile in tre diverse posizioni, tra 950 e 1.500 grammi; basta agire sul pulsante scorrevole posto sul lato destro del dispositivo. Estraibile se si agisce sul doppio pulsante di rilascio, il caricatore a filo è in polimero arancione ad alta visibilità; ospita cinque colpi in tutti i calibri. La descrizione tecnica completa si può leggere sul portale web di Caccia Magazine.

Beretta BRX1: la gallery fotografica

