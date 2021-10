Meprolight Mepro Tigon, il visore termico ibrido per il law enforcement

Novità da Milipol 2021: il Meprolight Mepro Tigon è insieme visore termico e red dot.

Meprolight (SK Group) lo definisce un ibrido, di giorno punto rosso e di notte visore termico: il Mepro Tigon è una delle principali novità presentate a Milipol 2021, la fiera per il law enforcement e la difesa in corso a Parigi in questi giorni. (A proposito di visione notturna: avete letto lo speciale monografico di Editoriale C&C? E a proposito di Milipol 2021: avete dato un’occhiata all’Iwi Ace-N 52 e all’FN Smart ProtectoR-306?).

Sviluppato per rispettare i requisiti Mil Std 1913, il Mepro Tigon è destinato sia all’utilizzo in zone ampie sia al combattimento in spazi ristretti o densi di vegetazione; compatto e leggero, semplifica l’impiego rispetto a soluzioni simili non integrate e non incide sul peso dell’arma di cui perfeziona il bilanciamento.

Meprolight Mepro Tigon: insieme red dot e visore notturno

Di giorno sull’ampia finestra frontale compare un reticolo che permette di acquisire rapidamente il bersaglio con entrambi gli occhi aperti; di notte (e in mezzo al fumo, e in mezzo alla polvere) sullo stesso display è proiettata l’immagine termica. Il canale termico supporta uno zoom 2x; al red dot diurno può invece essere facilmente associato uno zoom tattico.

Meprolight ha dotato il Mepro Tigon di un sensore di luminosità per l’autoregolazione del reticolo diurno; senza mettere in discussione la rapidità d’impiego, il sistema di risparmio energetico estende la durata delle due batterie commerciali AA a migliaia di ore per l’utilizzo diurno e a più di cinque consecutive per il visore notturno. Facile l’utilizzo dell’interfaccia per la connessione con monitor esterni.

«Il Mepro Tigon è stato sviluppato in aderenza ai bisogni di esercito e forze di sicurezza» spiega David Shenhav, manager di Meprolight nell’area vendite e marketing. «Il suo impiego rende fluida la transizione tra le operazioni diurne e quelle notturne, negli scenari operativi più diversi».

