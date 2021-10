Il Cosmi Sovrapposto, nuovo fucile sovrapposto calibro 12, è personalizzabile in pressoché tutti gli aspetti.

Doppia versione, Acciaio (3.500 grammi) o Titanio (3.100), a seconda del materiale in cui è realizzata la bascula: si presenta così il Cosmi Sovrapposto, il nuovo fucile sovrapposto calibro 12 per molti dettagli inseribile nel mondo delle armi fini. Oltre alla bascula, ricavata dal pieno, salta subito all’occhio il calcio realizzato a mano in radica di noce; misure e pieghe sono personalizzabili.

Per il suo Sovrapposto Cosmi ha scelto un sistema a batteria estraibile (sgancio a scomparsa); monogrillo non selettivo (bigrillo su richiesta), il grilletto si basa su un funzionamento combinato meccanico-inerziale e molle a balestra. Il sistema d’estrazione è brevettato. Ispirata al sistema Boss, la ramponatura è studiata per facilitare la sostituzione delle parti usurate; anche i ramponcini della bascula sono facilmente sostituibili.

La personalizzabilità è massima. Chi acquista il Cosmi Sovrapposto (prezzo ancora da ufficializzare) può scegliere lunghezza e strozzatura delle canne demibloc (camera 70 o 76 millimetri); tra sicura manuale e automatica; tra bindella piena e ventilata.

1 di 2

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine. E scopri i contenuti di Armi Magazine novembre 2021, in edicola.