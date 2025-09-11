Beretta lancia Allena-mente, una sessione di mental coaching per amatori

Allena-mente è l’iniziativa con la quale la Beretta propone agli amatori una sessione di mental coaching affine a quella che vede impegnati i tiratori professionisti.

Spesso stress e distrazioni rappresentano i motivi principali alla base di una sconfitta: con Allena-mente, la nuova iniziativa di mental coaching rivolta ai tiratori, la Beretta propone agli amatori una formazione affine a quella dei professionisti.

Al momento sono dodici (conferma al raggiungimento del numero minimo di sei iscritti) le tappe in calendario, nell’intervallo compreso tra giovedì 25 settembre e sabato 13 dicembre; per partecipare (costo 99 euro, pagamento sul campo: si acquistano una sessione di mental coaching e la possibilità di sparare a tre serie di piattelli; in più chi aderisce avrà diritto a 150 euro di cashback sull’eventuale acquisto di un fucile Beretta da tiro) è necessario prenotarsi online collegandosi al sito web Beretta.

«La preparazione psicologica è un elemento fondamentale» nota Leila Consoli, servitization manager della Beretta, «soprattutto in uno sport come il tiro al volo, nel quale concentrazione e calma rappresentano spesso un fattore determinante».

Daniele Piva, vicepresident business commercial market della Beretta, segnala che «tutti i campi che partecipano all’iniziativa adottano la tecnologia Shooting Data, un servizio che offre agli appassionati la possibilità di monitorare e analizzare i risultati in modo oggettivo».

Il calendario

25 settembre : Concaverde (14-18)

: Concaverde (14-18) 27 settembre : Umbriaverde (9.30-14)

: Umbriaverde (9.30-14) 27 settembre : Porpetto (14-18)

: Porpetto (14-18) 4 ottobre : Sassari (9.30-14)

: Sassari (9.30-14) 10 ottobre : Roma (9.30-14)

: Roma (9.30-14) 18 ottobre : Tav delle Alpi (9.30-14)

: Tav delle Alpi (9.30-14) 20 ottobre : Mores (9.30-14)

: Mores (9.30-14) 20 ottobre : San Fruttuoso (14-18)

: San Fruttuoso (14-18) 25 ottobre : Mazara 2020 (12.30-17.30)

: Mazara 2020 (12.30-17.30) 26 ottobre : Terrasini (9.30-14)

: Terrasini (9.30-14) 8 novembre : Belvedere (14-18)

: Belvedere (14-18) 13 dicembre: Laterina (9.30-14)

