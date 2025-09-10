Bergamo si prepara al 4° forum di polizia locale

Mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre il polo fieristico di Bergamo ospita il forum di polizia locale, giunto alla quarta edizione.

Rispetto alle edizioni precedenti cambia il periodo, non più tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, e in parte cambia anche il formato, ora caratterizzato da sessioni formative gratuite per partecipare alle quali è sufficiente registrarsi online: è comprensibile l’attesa per il quarto forum di polizia locale, in programma presso il polo fieristico di Bergamo (c’è il patrocinio della Provincia e dell’Anci Lombardia; parteciperà anche l’Università cittadina) mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre.

Alle sessioni formative (oltre sessanta gli incontri in agenda; attesi oltre 5.000 partecipanti, ciascuno dei quali riceverà un attestato di frequenza valido ai fini della progressione di carriera) si affiancherà l’esposizione dell’equipaggiamento – dunque armi, divise, abbigliamento, accessori – e di tutto ciò che ruota intorno al mondo della polizia locale: materiale per l’allestimento dei veicoli speciali, segnaletica orizzontale e verticale, software, hardware.

Il form online per prenotarsi ai convegni non è l’unico attivato dagli organizzatori: ce n’è, infatti, anche un altro a disposizione dei comandi, che possono servirsene per candidare a un encomio uno o più agenti di polizia locale a seguito di attività istituzionale di rilievo.

