La Sig Sauer Mcx per i Royal marines

Nella dotazione dei reparti élite dei Royal Marines entrano le Sig Sauer Mcx.

I vertici della Difesa le hanno scelte come parte della modernizzazione dei reparti élite Uk Commando Force: nella dotazione dei Royal Marines, corpo di fanteria di marina delle forze armate britanniche, entrano le Sig Sauer Mcx, con ottica Romeo-8T e magnifier Juliet, destinate a sostituire le Colt Canada finora in uso.

Finanziato con parte dello stanziamento di sei milioni di sterline, l’appalto supera i 1.500 pezzi; ordinate sia in .300 Blackout sia in 5,56×45 mm Nato, le Mcx si accompagneranno al Knights Armament Stoner 1 (Ks-1), annunciato a settembre 2023. Per il governo del Regno Unito questa scelta rende possibili operazioni speciali in tutto il mondo.

