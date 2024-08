Due nuove colorazioni per il combinato Savage 42 Takedown

Calibro .22 Wmr/.410 e .22 lr/.410, il fucile combinato Savage 42 Takedown è ora disponibile anche in flat dark earth e Od-green; la canna misura 508 millimetri.

I calibri disponibili restano gli stessi, .22 Wmr o .22 lr insieme al .410, ma l’aspetto cambia: rinnovando il design del proprio sito ufficiale la Savage ha annunciato che il fucile combinato 42 Takedown, smontabile con la semplice pressione di un bottone, oltre che in nero sarà disponibile anche in flat dark earth e verde oliva.

1 di 15

Restano identiche le caratteristiche che negli anni lo hanno reso uno dei combinati preferiti da neofiti e principianti, dal rinculo leggero alla length of pull corta fino a un prezzo accessibilissimo (579 dollari sul mercato internazionale; per l’eventuale distribuzione in Italia bisognerà attendere comunicazioni dalla Bignami, della cui rete il marchio Savage fa parte).

Nere opache antiriflesso, le canne (quella rigata è la superiore) misurano 508 millimetri; il calcio è in materiale sintetico impermeabile.

