Tisas D10, la pistola 1911 calibro 10mm Auto

L’americana Tisas amplia il proprio catalogo con la D10, pistola 1911 calibro 10mm Auto.

La linea 1911 ora si compone di tredici modelli: l’ultima arrivata in casa Tisas è la D10, pistola 1911 calibro 10mm Auto. Oltre al calibro, sono due le principali caratteristiche inedite: la finitura two-tone, nero il carrello e acciaio il fusto, e la possibilità di regolare la tacca di mira (Lpa) sia in alzo sia in deriva.

La Tisas D10 è inoltre decisamente riconoscibile per il ponticello con undercut, le guancette G10 e la zigrinatura aggressiva (25 linee per pollice) su frontstrap e backstrap; dal punto di vista tecnico la contraddistinguono canna rotomartellata da 127 millimetri e sicura al pollice ambidestra; della dotazione (circa 800 dollari il prezzo) fanno infine parte due caricatori in acciaio inossidabile da otto colpi.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.