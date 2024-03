Bersagli elettronici per tiro a segno, contribuiti Uits per trenta sezioni Tsn

Trenta sezioni Tsn riceveranno i contribuiti Uits (valore complessivo 737.855 euro) per l’acquisto di bersagli elettronici per tiro a segno.

Soltanto la sezione Tsn di Tirano è rimasta esclusa, per la mancanza dei requisiti previsti dal bando: le altre trenta che ne hanno fatto richiesta riceveranno i contributi Uits per l’acquisto dei bersagli elettronici per il tiro a segno.

Sono quattro le sezioni (Napoli, Torino, Velletri, Jesi) che ricevono la cifra più alta, 40.000 euro ciascuna; l’importo complessivo della spesa autorizzata si ferma un centesimo sotto i 737.855 euro. Il consiglio direttivo dell’Uits ha deciso che la somma residua (662.145 euro; complessivamente aveva stanziato 1.400.000 euro) servirà a incrementare il fondo per il 2024.

