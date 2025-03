La Smith & Wesson M&P Fpc anche in 10 mm auto

Oltre che in 9×19 mm e in .40 S&W, la carabina semiautomatica Smith & Wesson M&P Fpc (è quella col calcio collassabile) è ora disponibile anche in 10 mm auto.

In origine solo in 9×19 mm, poi in .40 S&W, ora anche in 10 mm auto (699 dollari): diventano tre i calibri in cui la Smith & Wesson produce la M&P Fpc, la carabina semiautomatica con calcio collassabile. Insieme al calibro cambia la capacità del caricatore: in 10 mm auto tutti e tre quelli forniti di serie ospitano quindici colpi (nel 9×19 mm s’arriva a un massimo di ventitré).

Per il resto le caratteristiche di base restano le medesime, dal funzionamento blowback (a massa battente) al buffer integrato alle potenzialità optic ready: grazie alla particolare configurazione del meccanismo di chiusura, che peraltro rende agevole il trasporto, le ottiche (lo stesso vale per gli accessori) possono restare installate anche col calcio collassato.

La canna (filettatura 9/ 16 x24) misura 16,25”, ossia 413 millimetri; la lunghezza complessiva oscilla tra un massimo di 771 e un minimo di 416 millimetri.

Smith & Wesson è un marchio che fa parte della scuderia Prima Armi, dalla quale dunque s’attendono gli eventuali aggiornamenti per la distribuzione sul mercato nazionale.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine; e poi scopri la ventunesima edizione (2025) dell’Annuario Armi, disponibile in edicola e nello shop online di Editoriale C&C.