È notizia di questi giorni che quanto sfuggito alla legge di bilancio verrà introdotto con un decreto milleproroghe: mi riferisco al cosiddetto bonus psicologo, il cui legame col porto d’armi e tutt’altro che banale. In sé il bonus consiste nell’erogazione di denaro o di altra forma assistenziale per aiutare economicamente chi ha (o ha avuto) ripercussioni psicologiche alla pandemia di covid-19 e alle misure interdittive a esso connesse. Il testo dell’emendamento dovrebbe essere presentato a breve; per capire quale sarà la procedura per la domanda occorrerà però attendere il decreto o i decreti attuativi.

Non è questa una misura da osteggiare a priori, ma neppure buona per i titolari di porto d’armi e per tutti coloro che detengono armi senza avere una licenza. Dall’estate scorsa a oggi la maggior parte di provvedimenti interdittivi, mancati rinnovi e dinieghi di rilascio si è concentrata proprio sui profili psico fisici dei richiedenti. Questo è accaduto prevalentemente nel Nord Italia, soprattutto in Lombardia (la maggior parte dei casi giunti al mio esame).

Occhio alle conseguenze

Quindi fate attenzione ai risvolti facilmente prevedibili di questi aiutini. Questa richiesta equivale all’ammissione di avere disturbi o turbe psichiche, probabilmente lievi o molto lievi; potranno però essere male interpretate dal vostro interlocutore, che potrebbe inoltrare una segnalazione alla questura. A quel punto (chi ci è caduto dentro lo sa benissimo) diverrà molto complicato evitare la revoca o la sospensione delle licenze per alcuni anni; seguiranno onerosi obblighi di sottoporsi a sedute ed esami medici e psichiatrici.

In alcuni casi potrebbe essere emesso un divieto di detenere armi e munizioni ex articolo 39 Tulps – atto ancor più complesso da contrastare e dagli effetti devastanti. Mesi or sono, in tempi non sospetti, avevo sostenuto che questo esecutivo avrebbe usato il covid-19 contro i possessori di armi e di licenze. Avrei preferito sbagliare, ma i fatti dimostrano il contrario.

