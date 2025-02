La Sig Sauer Cross Prs anche in 6 mm Creedmoor

Oltre che in .308 Winchester e in 6,5 Creedmoor, la carabina bolt action Sig Sauer Cross Prs ora è disponibile anche in 6 mm Creedmoor.

I calibri disponibili diventano tre: oltre che in .308 Winchester e in 6,5 Creedmoor, la Sig Sauer ha deciso di produrre la Cross Prs, carabina bolt-action per il tiro a lunga distanza (circa un anno fa per Armi Magazine l’ha provata Gianluigi Guiotto: vi ricordate il video del test?), anche in 6 mm Creedmoor, sempre con la canna pesante di 610 millimetri (cambia il passo di rigatura, 1:7”).

La Sig Sauer (Bignami il distributore per l’Italia) ha mantenuto identiche anche le altre caratteristiche base, dalla capacità del caricatore (10 colpi) al calcio regolabile in acciaio, stesso materiale impiegato per l’azione, fino al grilletto a due stadi (1.135-1.815 grammi lo scatto) e al copricanna in lega, con slitta rimovibile Arca.

