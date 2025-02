Mossberg aggiorna la piattaforma 940 Pro Tactical: ecco l’Spx

Sono cinque le varianti del Mossberg 940 Pro Tactical Spx, fucile semiautomatico calibro 12.

La sua azione è fresata in modo tale da accogliere direttamente un red dot dall’impronta analoga allo Shield Rmsc (e nella variante Combo, 1.371 dollari, l’Holosun Hs407K è fornito di serie): se ci s’aggiunge la slitta per Trijicon Rmr, Docter e Leupold, si capisce perché sono notevoli le potenzialità optic ready del fucile semiautomatico Spx, l’ultima declinazione della piattaforma Mossberg 940 Pro Tactical con canna di 18,5” (170 millimetri), ghost ring posteriore, mira frontale in fibra ottica.

L’asta, con due attacchi Qd e tre slot M-Lok (ore 3, 6, 9), ha una struttura innovativa; maggiorata la sicura, ergonomici i comandi, zigrinata la manetta d’armamento. Grazie agli appositi distanziatori la length of pull è regolabile tra 317,5 e 362 millimetri; 940 millimetri la lunghezza complessiva, 3.290 grammi il peso.

Nella versione standard (1.190 dollari) il 940 Pro Tactical Spx è dotato d’un caricatore da otto colpi calibro 12 camerati magnum; allo stesso prezzo ne esiste anche uno dalla capacità ridotta (cinque colpi).

Dunque standard, Combo, con caricatore ridotto: la serie si completa con due versioni rifinite Cerakote, nelle colorazioni verde oliva o flat dark earth (1.246 dollari).

In Italia è la Paganini a distribuire il marchio Mossberg: avete già consultato l’Annuario Armi per scoprire i prezzi delle armi disponibili sul mercato nazionale?

